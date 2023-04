Überlandhilfen nehmen bei der Feuerwehr Reilingen zu

Reilingen. Der Versammlungsraum im Gerätehaus war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Kommandant Markus Piperno und Bürgermeister Stefan Weisbrod die Kameradinnen und Kameraden von Einsatzmannschaft, Spielmannszug, Altersmannschaft, Jugendfeuerwehr sowie die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates und die Feuerwehrsachbearbeiter des Rathauses begrüßte.

Im Anschluss folgten die Berichte der Abteilungen. Den Anfang machte der stellvertretende Kommandant Florian Schulze für die Einsatzabteilung. Ähnlich wie Kommandant Piperno bei seiner Begrüßung, griff Schulze das Jubiläumsjahr und die hohe Anzahl an Terminen auf. Das Jubiläum war zweifelsohne ein großer Erfolg, habe aber viele Körner in Form von zahlreichen zusätzlichen Stunden gekostet.

Mehr als 2000 Einsatzstunden bei der Feuerwehr Reilingen

In Summe zeigt die Statistik des vergangenen Jahres 2000 Einsatzstunden, zu denen noch 400 Stunden in Bereitschaft und 1000 Stunden Vor- und Nacharbeit bei Einsätzen hinzugerechnet werden müssen. Die reine Einsatzzeit sei oft der geringere Teil bei Einsätzen. Reparatur, Pflege und Wartung der Gerätschaften zum Aufrechterhalten der Einsatzbereitschaft würden meist mehr Zeit verschlingen.

Im Schnitt rückte die Feuer 1,3 mal pro Woche aus. Der stellvertretende Kommandant nutzte die Gelegenheit und erklärte den anwesenden Gemeinderäten und Bürgermeister Weisbrod, dass die Einsatzzahlen zum einen steigen würden und aktuell den Höchststand erreicht hätten, zum anderen, dass die meisten Einsätze werktags zwischen 8 und 18 Uhr seien. Dies ist die Zeit, an der berufsbedingt die Feuerwehren am schlechtesten besetzt seien. Dies zeige sich an der steigenden Zahl der Überlandhilfen für die Feuerwehr Hockenheim und umgekehrt. Das liege unter anderem daran, dass viele Kameradinnen und Kameraden nicht mehr am Ort arbeiteten und die Zahl der Aktiven zusätzlich noch rückläufig sei.

Das Jahr 2022 hielt für die Feuerwehr Reilingen einen im wahrsten Sinne des Wortes „heißen Sommer“ bereit. Die Hälfte der 2000 Einsatzstunden fielen auf die Sommermonate, so unterstützte man die Feuerwehr Hockenheim bei Gebäudebränden, es gab den Großeinsatz und einen weiteren Containerbrand bei der Firma Delvanis, einen Böschungsbrand auf dem Herrenbuckel und die Überlandhilfe bei dem schweren Unwetter in Walldorf.

Schulze untermalte seinen Bericht mit Bildern, die während des Jahres gemacht wurden und so hatten alle Anwesenden noch einmal vor Augen, was geleistet wurde. Den gemeinsamen Ausflug als Highlight zum Jahresende hatte man sich mehr als verdient.

Feuerwehr Reilingen: Ehre wem Ehre gebührt

Nach den Abteilungsberichten des Spielmannszuges, der Jugendfeuerwehr, der Altersmannschaft und des Kassierers nahm das Kommando zusammen mit Bürgermeister Weisbrod die Ehrungen und Beförderungen vor.

Ehrung und Beförderungen Georg Dagenbach erhielt die Feuerwehrnadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbandes für 40 Jahre im Dienst der Feuerwehr .

erhielt die des für 40 Jahre im Dienst der . Der stellvertretende Kommandant Florian Schulze wurde zum Oberbrandmeister ernannt.

wurde zum ernannt. Alexander Dietz und Andreas Ruck stiegen in den Rang des Oberlöschmeisters auf, Viktor Faber und Stefan Grahlert wurden zum Hauptlöschmeister befördert.

und stiegen in den Rang des auf, und Stefan Grahlert wurden zum befördert. Nach bestandener Gruppenführerausbildung wurden Sabrina Lüll und Marius Katzenberger zum Löschmeister ernannt.

wurden Sabrina Lüll und zum Löschmeister ernannt. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Justin Hoffmann , Lukas Kolb , Marco Schwarz und Christoph Walter . Adrian Sturm wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

Im Anschluss ließ es sich Kommandant Piperno nicht nehmen, den scheidenden Feuerwehrsachbearbeiter der Gemeinde, Alan Bao-thavixay, gebührend zu würdigen und ihm ein kleines Präsent zu überreichen: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Alan für die gute Zusammenarbeit. Er hatte immer ein offenes Ohr für uns und hat für uns viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Alan, wir werden Dich vermissen.“

In der letzten Ehrung des Abends dankten das Kommando und Bürgermeister Stefan Weisbrod den nominierten Kameradinnen und Kameraden für fleißigen Übungsbesuch während des Jahres und überreichten zum Dank einen Gutschein der Gemeinde.