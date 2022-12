1400 Euro von den Freien Wählern

Strahlende Gesichter, nicht nur bei „Appel + Ei“-Geschäftsführer Alexander Schweitzer und seiner Kollegin Alise Pljevljak, sondern auch bei den Vorsitzenden der Schwetzinger Freien Wählern, Elfriede Fackel- Kretz-Keller und Uschi Lenz, die gemeinsam mit den Stadträten Karl Rupp, Uli Utz und Carsten Petzold vor Ort erschienen war. Konnten sie den doch stolzen Betrag von 1400 Euro an den Tafelladen übergeben, der im Wesentlichen bei der Spendenaktion der Freiwähler im Rahmen eines Infostandes auf den Kleinen Planken Ende November zusammengekommen war.

Eine Spende für „Appel + Ei“ und als Dankeschön einen Glühwein, Kinderpunsch oder Laugenkonfekt war damals das Motto. Und die Bürgerinnen und Bürger ließen sich nicht lumpen und füllten fleißig das Spendenschwein. Der Rest wurde beim Weihnachtsbürgertreff gesammelt, sodass gut 1200 Euro im Schwein lagen. Aufgerundet haben das die Freiwähler aus der Vereinskasse, so Carsten Petzold.

„Geld, das nicht alle Probleme löst, aber dringend benötigt wird“, so die Vorsitzende Elfriede Fackel- Kretz-Keller. Immerhin werden in Schwetzingen schon über 2000 Menschen in Bedarfsgemeinschaften von „Appel + Ei“ versorgt, im Schnitt 150 pro Tag. Die Firmen Tischmacher Weine, Rudolf Futterer und Bäckerei Utz hatten das Projekt unterstützt. Bild: Petzold