500 Kilo Spargel aus Schwetzingen für Dubai

Schwetzingen. Spargel-Großhändler Armin Rohr aus Schwetzingen hat einmal mehr einen außerordentlichen Verkaufsauftrag erhalten: eine Lieferung von über 500 Kilogramm der ersten deutschen Spargel nach Dubai!

Bekanntlich lieferte Rohr bereits vor Jahren Spargel aus heimischem Anbau an diverse prominente Adressen. Er war der Schwetzinger Vorreiter, der den Spargel zu Königin Silvia nach Schweden per Paketdienst verschickte. Auch beim 60-jährigen Nato-Jubiläum in Kehl verspeisten der damalige US-Präsident Barack Obama, Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel unter der Ägide des Sternekochs Martin Herrmann den Spargel aus der Region. Anlässlich der von der Schwetzinger Zeitung, Volksbank Kur- und Rheinpfalz und den Stadtwerken initiierten Veranstaltung „Talk im Schloss“ bekamen prominente Redner wie Peter Scholl-Latour, Peter Hahne und Johannes B. Kerner einen Spargelgutschein überreicht, den Rohr mittels seines Spargelversands dann in der Saison einlöste.

Folgeauftrag gibt’s auch schon

Hendrik Schwan steht neben der Palette mit den 100 Kartons mit Spargelstangen à fünf Kilo. © Rohr

Die aktuelle Lieferung in die Stadt und das Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate ging in der vergangenen Woche über die Bühne. In enger Zusammenarbeit mit Hendrik Schwan, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Kartoffel Kuhn Großmarkt GmbH in Mannheim, wurde eine 500-Kilo-Palette auf den Weg gebracht, berichtet Rohr dieser Redaktion.

Ein spezieller Kühllastwagen brachte die Ware zum Flughafen. Dort wurde die Ladung verzollt, in Kühlcontainer umgeladen und am gleichen Tag per Luftfracht nach Dubai geflogen. Abgeholt wurden die Spargel am Flughafen durch einen ortansässigen Gastronomie-Großhändler, der das „weiße Gold“ an die bekannte Topgastronomie wie den Burj al Arab, den Burj Kalifa, in die Feinkostläden verschiedener Einkaufsmalls auslieferte und selbstverständlich zur diesjährigen Expo. „Die ausgeklügelte Logistik klappte wie am Schnürchen, sodass einen Tag nach der Anlieferung in Rotterdam deutscher Spargel auf der Speisekarte der Luxushotels in Dubai angeboten werden konnte“, weiß der Schwetzinger.

Übrigens: Die topfrische und hervorragenden Qualität überzeugte sowohl den Händler aus Dubai als auch die belieferte Gastronomie, sodass bereits zwei neue Folgeaufträge, auf die Armin Rohr und Hendrik Schwan sehr stolz sind, vereinbart wurden. Zu welchem Preis der deutsche Spargel in Dubai angeboten wird, darüber schweigt des Lieferanten Höflichkeit, „aber sicherlich nicht zu einem Schnäppchenpreis“, sagt Armin Rohr schmunzelnd. zg

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

