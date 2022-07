Anja Mitsch übernimmt den Vorsitz des Lions Club Churpfalz

„Lernen, Helfen, Feiern!“ – so lautet das Motto der neuen Präsidentin des Lions Club Churpfalz Anja Mitsch. Zur Amtsübergabe hatte sie gemeinsam mit Vorgängerin Brixi Möller-Piper ins Schützenhaus in Oftersheim geladen. Dabei fühlten sich die Lions-Damen wie bei einem Déjà-vu – übergab doch Möller-Piper auch im Amtsjahr 2018 schon einmal die Präsidentschaft an Mitsch.

Auch das vergangene Lions-Jahr verlief durch die Pandemie nicht ohne Einschränkungen und Hindernisse. So wurde der Kurfürstliche Weihnachtsmarkt wenige Tage nach Beginn wieder beendet, so dass die wichtigste Aktivität und hauptsächliche Einnahmequelle wegbrach. Gerettet hat die Damen dann der Verkauf selbst produzierter dekorativer Kerzen sowie das Mannheimer Kinderfest, das zum ersten Mal seit zwei Jahren im Mai wieder stattfinden konnte. Kinder und Eltern strömten in Scharen an den Waffel- und Kuchenstand und halfen so zu einem sensationellen Erlös. Und so können wieder ordentliche Spendenbeträge an die Nachbarschaftshilfe Schwetzingen, den Zirkus Paletti mit seinem Projekt für benachteiligte Kinder in der Mannheimer Neckarstadt und an die „Schule für Kranke“ am Klinikum Mannheim fließen.

Die scheidende Clubpräsidentin Brixi Möller-Piper (v. l.) und ihre Nachfolgerin Anja Mitsch. © Lions

Da auch in diesem Winter der Weihnachtsmarkt nicht sicher scheint, haben sich die Damen ein neues Projekt ausgedacht: Ein Jahreskalender für 2023 mit den schönsten Fotos aus Schwetzingen. Hobbyfotografen sind aufgefordert, bis 15. Oktober Fotos von Schwetzingen per Mail an lionschurpfalz@yahoo.de zu schicken. Die schönsten kommen in den Kalender, der dann ab November für den guten Zweck verkauft werden wird.

Das neue Lions-Jahr steht unter dem Motto „Voneinander lernen, anderen helfen, gemeinsam feiern“. Und so liegt in diesem Jahr ein Fokus auf dem Austausch und der engeren Zusammenarbeit aller Schwetzinger Service-Clubs. Und auch das Feiern kommt natürlich nicht zu kurz. So machen die Damen im September einen Tagesausflug nach Baden-Baden, um das zehnjährige Bestehen ihres Clubs zu feiern.

Anja Mitsch dankte ihrer Vorgängerin Brixi Möller-Piper für die Unterstützung im Vorfeld der Amtsübernahme. Sie stellte ihr Programm vor und zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Club in diesem dritten Jahr der Corona-Pandemie wieder zu zahlreichen Präsenzveranstaltungen treffen kann. zg