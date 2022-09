Innerhalb der Interkulturellen Woche bietet die Agentur für Arbeit Schwetzingen zusammen mit dem Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis, Frauen mit Migrationshintergrund zahlreiche Informationen rund um das Thema Arbeiten in Deutschland an. Am Mittwoch, 28. September, von 9 bis 12 Uhr können sich interessierte Frauen bei der Agentur für Arbeit Schwetzingen, in der Scheffelstraße 34 bis 36, einfinden. Die Arbeitsmarktexpertinnen bieten Vorträge zu den Themen Sprachförderung, Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und mehr. Im Anschluss sind persönliche Gespräche möglich. Wer Fragen zum Aktionstag hat, kann sich per E-Mail an Schwetzingen@arbeitsagentur.de oder telefonisch an die Nummer 06221/52 42 20 wenden. zg

