Bei der Tafel wächst die Zahl der Bedürftigen stetig an

Bei seinen Veranstaltungen in den letzten beiden Monaten hat der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) Spenden für die Schwetzinger Tafel und den Kinderschutzbund Hockenheim gesammelt: „Es war mir ein Anliegen, die Lesung des Bestsellerautors Peter Prange in Schwetzingen wie auch die jüngsten politischen Weinproben ohne Eintrittspreis für jede und jeden zugänglich zu machen. Stattdessen habe ich um freiwillige Spenden für den guten Zweck geworben.“

In den letzten Wochen habe es, so Sturm, durch höhere Lebensmittelpreise einen verstärkten Andrang bei den Tafelläden gegeben. Nach einem Zeitungbericht des Tafelladens in der Schwetzinger Zeitung Mitte Oktober hatte der CDU-Abgeordnete den Entschluss gefasst, die Spenden aus seinen Veranstaltungen der Einrichtung zukommen zu lassen.

Dort hatten ihm Alexander Schweitzer und Sebastian Timm berichtet, dass die Lebensmittelspenden nicht im gleichen Maße wachsen wie die Anzahl der bedürftigen Menschen. Während im letzten Jahr noch 1200 Menschen regelmäßig zum Tafelladen kamen, sei die Anzahl derer mittlerweile auf 2000 angewachsen.

„Die Tafelläden sind eine wertvolle Einrichtung, jedoch muss die Politik die wachsende Zahl an Bedürftigen als Warnsignal sehen und Rahmenbedingungen schaffen, dass die Inflation gebremst wird, mehr Menschen von ihrer Arbeit leben können oder gar nicht erst arbeitslos werden“, sagt Sturm, der als Mitglied des Sozialausschusses die Entwicklung der Tafeln beobachtet.

Helfer werden dringend gesucht

„Ich danke allen Spenderinnen und Spendern, insbesondere auch der Firma Limmer Dachdeckerbetrieb aus Ketsch und Professor Frank Brecht aus Schwetzingen für die großzügige Unterstützung. Ebenso danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tafel, die eine großartige Arbeit leiste“, so Sturm.

Die Tafel nimmt gerne weitere Spenden entgegen. Ebenso sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Interessierte können sich bei Alexander Schweitzer melden unter: Telefon 06202/93 14 24 oder E-Mail tafel.schwetzingen@caritas-rhein-neckar.de zg