Bekannte Band am Schlossplatz zu erleben

Schwetzingen. Livemusik-Zeit im Café Walzbwerk in Schwetzingen: Die Band „Eight4ty.nine“ gastiert an diesem Freitag, 5. November, in der Location am Schlossplatz.

Diesmal präsentieren sich „Eight4ty.nine“ mit Partyrock und Soul. Die bekannte Band aus dem Rhein-Neckar-Kreis um Sängerin Sabine Gantner verspricht Covermusik vom Feinsten – authentisch und handgemacht vom kraftvollen Rock bis hin zur gefühlvollen Ballade für den Gänsehautmoment. Die Band mit Gert Giussani (Gitarren), Clemens Heilig (Bass) Peter Müller (Keyboards) und Alex Kirschner (Drums) werden mit ihrer Frontfrau die Bühne rocken und Titel etwa von Anastacia, Elton John, Jessie J, Sam Smith und vielen anderen unplugged spielen. Los geht’s um 21 Uhr bei freiem Eintritt. Es gilt die 3G-Regel in der Basisstufe, bei erreichen der Warnstufe dann 2G. zg