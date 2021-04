Schwetzingen. Der Bau der neuen Trasse für die Gashochdruckleitung und die Wasserversorgung geht voran. Die beiden Leitungen, die bisher getrennt voneinander geführt wurden, werden von den Schwetzinger Stadtwerken derzeit gemeinsam innerhalb des Radweges entlang der Grenzhöfer Straße zwischen der Nordstadt und Plankstadt verlegt. „Die Zusammenlegung dient der Optimierung der Infrastruktur und damit der langfristigen Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt“, beschreibt Olaf Türke die Maßnahme.

Die Verlegung der derzeitigen Gashochdruckleitung, die parallel zur Bahnlinie im Bereich der Berliner Straße verläuft, steht als Nächstes auf der Agenda und deshalb kündigt der Leiter des Technischen Teams der Stadtwerke eine Teilsperrung der Berliner Straße an. „Von Montag, 12. April, bis voraussichtlich Ende Juli muss ein Teilbereich in der oberen Berliner Straße – ab Hausnummer 60 bis zur 70, angrenzend an die Grenzhöfer Straße, für die anstehenden Verlegemaßnahmen voll gesperrt werden“, informiert Türke. „Die von uns mit den Bauarbeiten beauftragte Firma Diringer & Scheidel wird frühzeitig die entsprechenden Beschilderungen vornehmen, außerdem werden die Stadtwerke alle betroffenen Anwohner mit einem Schreiben über den Umfang der Maßnahme, die Bauzeit und die leider unumgänglichen Einschränkungen ausführlich informieren“, so Türke weiter.

Da die Zufahrt zu den betroffenen Grundstücken voraussichtlich während der gesamten Baumaßnahme erschwert oder gar nicht möglich sein wird, haben die Anwohner die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf dem benachbarten P + R-Parkplatz an der Nordstadthalle abzustellen. Wegen der geringen Straßenbreite wird die Berliner Straße im Bereich der Hausnummer 62 bis 70 voll gesperrt. Der Parkplatz gegenüber der Berliner Straße 70 muss ebenfalls gesperrt werden. Die Anwohner der Stichstraße Berliner Straße 60/62 können für den Zeitraum der Baumaßnahme ihre Fahrzeuge auf dem Schotterparkplatz der Nordstadthalle parken. Die Querung über die Grenzhöfer Straße erfolgt mit einer halbseitigen Sperrung. Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr ist ausgeschildert.

Aufgrund der Sperrung der Berliner Straße müssen die Fahrtrouten der Buslinien 716 und 728 in die Liselotte- und die Breslauer Straße verlegt werden. Dazu werden die Liselottestraße und die parallele Straße Berliner Platz für die Dauer der Baustelle zu Einbahnstraßen. Die Haltestellen der Busse bleiben erhalten. Um den Bussen die Durchfahrt zu ermöglichen, wird in der Breslauer Straße vom Berliner Platz bis zur Grenzhöfer Straße auf der rechten Fahrbahnseite ein Haltverbot eingerichtet. Als Ersatzparkplatz dient auch hier der Parkplatz an der Nordstadthalle hinter dem Bahnübergang, so das Ordnungsamt.

Die Bauarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen und Umleitungen dauern voraussichtlich bis zum 31. Juli.