Betroffene gut informieren

Im Jahr 2016 wurde das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verabschiedet, das in verschiedenen Stufen umgesetzt wurde und noch wird. „Das BTHG läutet einen Paradigmenwechsel in der Sozialgesetzgebung ein und soll Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. Das ist wichtig und muss gut umgesetzt werden. Aber auch die Betroffenen selbst müssen gut über ihre Rechte informiert sein“, sagt der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann, der am Mittwoch, 21. Dezember, um 18 Uhr zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion einlädt.

Das Problem sei nämlich: Die neuen Rechtsgrundlagen sind kompliziert und die Umsetzung erfolgt nur schleppend, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem seien sie für viele Menschen unübersichtlich. Patrick Alberti werde darum in die gesetzlichen Grundlagen einführen und den aktuellen Umsetzungsstand darstellen.

Anschließend Diskussion

Alberti ist mittlerweile 25 Jahre lang im Themenbereich Behinderung tätig und war zuletzt beauftragte Person für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Rhein-Neckar-Kreis. Nun ist er die Büroleitung des Landtagsabgeordneten Baumann und hat den Vorsitz der Landesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik Baden-Württemberg inne. „Ich berate und unterstütze im Grünen-Büro jederzeit gerne zu behinderungsspezifischen Themen und vermittle gerne den Kontakt zu den richtigen Stellen“, so Alberti.

Nach einem Vortrag zum Bundesteilhabegesetz wird es Zeit zur Diskussion und für Fragen geben. Die Teilnahme ist online über zoom-Meetings und vor Ort im Grünen- Büro, Mannheimer Straße 7, 68723 Schwetzingen möglich. zg

Info: Die Zugangsdaten für die Online-Teilnahme finden Interessierte unter: http://www. andrebaumann.de/termine/