Blick hinter die Kulissen des Schwetzinger Schlosstheaters

Das älteste erhaltene Rangtheater Europas befindet sich in Schwetzingen. Darin heißt es am „Tag der historischen Theater“: Vorhang auf! Anlässlich des Aktionstages laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Dienstag, 25. Oktober, zu einer Führung durch das historische Schlosstheater ein. Zum Thementag bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten einen besonderen Höhepunkt an: Konservator Dr. Ralf Wagner führt an diesem Tag ab 19 Uhr durch das historische Schlosstheater Schwetzingen.

Die Führung gibt Einblick hinter die Kulissen eines der schönsten Theater Europas: Besucher besichtigen die Bühne und erfahren, wie die Technik funktioniert. Außerdem steigen sie auf den sogenannten Schnürboden, auf dem alle Fäden der Bühnentechnik zusammenlaufen – ein Ort, der sonst nicht zugänglich ist.

Der „Tag der historischen Theater“ wird ausgerufen von „Perspectiv“, dem Verein Gesellschaft der historischen Theater Europas. Die Staatlichen Schlösser und Gärten sind Mitglied in diesem Verein mit gleich zwei herausragenden historischen Theatern aus dem 18. Jahrhundert: dem Schlosstheater Ludwigsburg und dem Schlosstheater Schwetzingen.

Gäste aus ganz Europa

Kurfürst Carl Theodor ließ das Schlosstheater Schwetzingen nach Entwürfen des Architekten Nicolas de Pigage errichten. Durch die raffinierte Bauweise konnte das Bühnenbild in Sekundenschnelle wechseln und versetzte so das Publikum in Staunen. Auch die Akustik war hervorragend und ideal für die Hofkapelle des Kurfürsten. Dieser lebte in der Schwetzinger Sommerresidenz seine Leidenschaft zu Theater sowie Musik, Literatur und Kunst aus und machte die Stadt zum kulturellen „Hotspot“. Aus ganz Europa kamen Gäste, um die spektakulären Aufführungen am Schlosstheater zu erleben, darunter Schubert, Mozart und Casanova. Auch der Spielplan war stets am Puls der Zeit: Carl Theodor pflegte Kontakt zum berühmten Dichter und Philosophen Voltaire. Der Kurfürst inspirierte den französischen Literaten, dessen Stück „Das chinesische Waisenkind“ in Schwetzingen Premiere feierte.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 06221/65 88 80 oder per E-Mail an service@schloss-schwetzingen.com erforderlich. Erwachsene zahlen 12 Euro, Ermäßigte 6 und Familien 30 Euro. zg