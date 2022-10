Der Lustgarten des Kurfürsten Carl Theodor wird von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg (SSG) am Sonntag, 16. Oktober um 14.30 Uhr in einer besonderen Führung in Schwetzingen präsentiert: „Ein Spiegelbild der Leidenschaft“ ist der Schlossgarten heute noch und erwartet die Besucherinnen und Besucher mit vielerlei Überraschungen, teilen die SSG mit.

Carl Theodor liebte die Literatur, die Bildenden Künste, Architektur und Musik. Seine Leidenschaften spiegeln sich im Schwetzinger Schlossgarten wider. Der weitläufige Park ist ein Gesamtkunstwerk, das alle fünf Sinne anspricht – mit duftenden Blumen, exotischen Früchten, Wasserspielen und Aussichtspunkten. Der besondere Rundgang „Ein Spiegelbild der Leidenschaft“ stellt den Lustgarten und seine Entstehung vor, an der Gärtner, Architekten, Bildhauer und Ingenieure beteiligt waren. Erwachsene zahlen 12 Euro, Ermäßigte 6 Euro und Familien Familien 30 Euro. zg

Info: Eine telefonische Anmeldung für die Führung ist unter Telefon 06221/65 88 80 erforderlich.