Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Theater am Puls gastiert im Schlossgarten Schwetzingen Bühne im Park mit Überraschung zum Auftakt

Der Kartenvorverkauf für das Open-Air-Wochenende des Theaters am Puls im Schlossgarten Schwetzingen lief noch verhalten an. Am Sonntag gab es eine schöne Überraschung.