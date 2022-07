Bürgerfest im Landtag

Der Landtag von Baden-Württemberg ist der zentrale Ort der Demokratie in unserem Bundesland, das dieses Jahr „Vereint in Vielfalt“ seinen 70. Geburtstag feiert. Demokratie lebt vom Austausch und von Begegnungen, was pandemiebedingt über zwei Jahre lang nur eingeschränkt möglich war. Die Landtagsabgeordneten aus dem Rhein-Neckar-Kreis, darunter die Schwetzinger Andre Baumann (Grüne) und Daniel Born (SPD) sowie der Neulußheimer Andreas Sturm (CDU) freuen sich daher sehr, dass die Türen des Landtags zum Bürgerfest wieder geöffnet werden und laden die Bürger aus ihrem Wahlkreis ein, die Arbeit ihrer Abgeordneten besser kennenzulernen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das Bürgerfest findet am Samstag, 9. Juli, in Stuttgart statt.

Die Bürger erwarten vielfache Gelegenheiten, mit ihren Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen: Der Landtagsabgeordnete aus Schwetzingen und Landtagsvizepräsident Born liest von 12 bis 12.15 Uhr aus seinem Lieblingsbuch und stellt sich von 13.15 bis 13.45 Uhr den Fragen. Von 11 Uhr bis 12 Uhr steht Landtagsabgeordnete Tuncer (Grüne) aus dem Wahlkreis Weinheim am Infostand in der Lobby für Fragen der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung, direkt am Anschluss von 12 bis 13 Uhr kann man am gleichen Ort den Landtagsabgeordneten Knopf (Grüne) aus Wiesloch antreffen. Der Sinsheimer Abgeordnete Röderer (SPD) zeigt von 11.45 bis 12.15 Uhr seinen Arbeitsplatz im Plenarsaal und beantwortet von 13.30 bis 16 Uhr die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Von 13 bis 13.30 Uhr beantwortet Landtagsabgeordneter Dr. Schütte (CDU) in seiner Funktion als AK-Vorsitzender für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Ebert-Saal Fragen der Bürger rund um die aktuellen Themen seines Fachbereichs, von 16 bis 16.30 Uhr nimmt Dr. Schütte am Programmpunkt „Abgeordnete beantworten Fragen im Plenarsaal“ teil.

Arnim Töpel tritt auf

Am Nachmittag wird der Sinsheimer Abgeordnete Katzenstein (Grüne) auf der Bühne des SWR von 15.10 bis 15.40 Uhr seinem Ruf als „Fahrradflüsterer“ gerecht werden und das Rad der Landtagspräsidentin in Schuss setzen, der Landtagsabgeordnete Sturm (CDU) wird ebenfalls am Nachmittag im Ebert-Saal beim Programm seiner Fraktion zum Gespräch zur Verfügung stehen.

Die Landtagsabgeordnete Staab (CDU) aus Wiesloch freut sich darüber, dass der bekannte Kabarettist und Musiker Arnim Töpel auf ihren Vorschlag hin auf der Bühne beim Bürger- und Medienzentrum von 12.25 bis 13.15 Uhr auftreten und in Mundart unterhalten wird.

Zudem können sich Bürger in einer interaktiven Ausstellung über die Aufgaben und die Arbeit ihrer Abgeordneten informieren. Zusätzlich bietet der Landtag ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für die ganze Familie. zg