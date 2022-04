Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neu am Theater am Puls in Schwetzingen Coming out eines Winzers oder von der Toleranz fürs Anderssein

Das neue Stück „Brigitte Bordeaux“ am Theater am Puls in Schwetzingen greift das Thema Coming out auf und hält durch brillante Darsteller der Gesellschaft einmal mehr einen Spiegel vor.