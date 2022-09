Das Elektroauto ist sauberer

Es muss etwas passieren. Die Verkehrswende stockt. Diese Meinung vertrat Sonja Grabarczyk, die erste Referentin des Klimastammtisches am Freitagabend im Vorfeld der Ecomobil-Gala an diesem Wochenende. Oder, um es sehr deutlich zu sagen, der Verkehrssektor ist in Sachen CO2-Emissionen „das Sorgenkind“. Anders als die anderen Sektoren seien hier CO2-Einsparbemühungen bisher erfolglos gewesen.

