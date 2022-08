Austausch mit Elektro-Experten

Sind E-Autos klimafreundlicher als Verbrenner? Was gilt es beim Umstieg auf ein E-Auto zu beachten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern die Referenten des Schwetzinger Klimastammtischs, der am Freitag, 2. September, dem Vorabend der Eco-Mobil-Gala, stattfindet. Los geht es um 17 Uhr in der Schlosskapelle des Schwetzinger Schlosses.

Eingeladen sind vor allem Neulinge im Bereich der E-Mobilität, die sich überlegen, ein Elektroauto anzuschaffen oder sich ganz allgemein über das Thema E-Mobilität informieren möchten, heißt es seitens der Stadt. Aber auch fortgeschrittene E-Auto Nutzer kommen auf ihre Kosten, denn mit drei E-Mobilitätsexperten erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm. Sonja Grabarczyk von der Energieberatungsagentur Kliba wird unter anderem über Fakten und Mythen der E-Mobilität berichten und Tipps zur Anschaffung von E-Autos und Wallboxen sowie dem Laden an öffentlich zugänglichen Ladepunkten geben. Bernhard Bruch vom „ifeu Heidelberg“ wird die „My e drive“-App vorstellen, mit der Umsteiger E-Autos vor dem Kauf virtuell testen und gleichzeitig die möglichen CO2-Einsparungen beim Umstieg auf ein E-Fahrzeug berechnen können. Die Moderation und anschließende Diskussion übernimmt Ursula Kloe, geschäftsführende Gesellschafterin der „JU-KNOW GmbH“ in Heidelberg und Mobilitätsexpertin bei „Future Woman“. Sie ist selbst elektrisch unterwegs und wird das Programm durch Praxistipps und Anekdoten aus ihrem E-Auto-Alltag abrunden.

Unter allen Teilnehmenden werden vier Karten für das E-4-Testival verlost. Um eine Anmeldung per E-Mail an klimaschutz@schwetzingen.de wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenfrei. zg