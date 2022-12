Der Weg der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie Schwetzingen feierte im Josefshaus hinter der Kirche St. Pankratius nach drei Jahren Abstinenz wieder den Gedenktag von Adolph Kolping und alle freuten sich darüber, sich wieder begegnen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zuerst sangen alle das neue Kolpingslied „Wir sind Kolping“. Danach hielt Peter Schwab einen Vortrag über das Thema: „Adolph Kolping – Kolping in aller Welt“. Er berichtete, dass die Kolpingsfamilien nicht nur unter der K- und K-Regierung, sondern auch in Rumänien gewachsen waren. Ebenfalls seien nach dem Zweiten Weltkrieg rumänische Gesellenvereine im Sinne von Adolph Kolping entstanden. Es kam die Idee auf, auch die Gesellenvereine in den USA, Afrika und vielen Ländern mehr zu gründen. Auch die Gründungen in Südamerika, Brasilien und Indien bestehen bis heute. Selbst heute werden in Gesellenvereinen noch Handwerker ausgebildet und Schulen aufgebaut. In Deutschland nehmen die Kolpingsfamilien stetig ab, jedoch gäbe es aber immer noch sehr viele von ihnen.

Peter Schwab (h.) spricht über die Ent-wicklung der Kolpingsfamilie. © Muth

Der Sprecher bedankte sich bei den Beteiligten am Martinszug, besonders beim Organisator Alfred Neubrand. Die Martinzüge seien eine christliche Botschaft. Auch die Werbung für „Tischlein deck dich“ (wir berichteten) ist eine gute Sache, die ab Ende Dezember anläuft. Hier können alle kommen, die Lust zu haben, gemeinsam zu essen. Es wird auch Hilfe bei verschiedenen Aufgaben benötigt. Unterstützungswillige können sich hier auf der Internetseite der katholischen Kirche melden (www.kath-se-schwetzingen.de/glaube-und-seelsorge/diakonische-pastoral/tischlein-deck-dich-info/helferliste-tischlein-deck-dich/).

Nach dem Vortrag gab es eine Gulaschsuppe mit Brezeln oder Brötchen. Hier konnten sich die Mitglieder über die zurückliegenden Jahre austauschen. Es war eine gute Begegnung nach langer Pause, heißt es in der Mitteilung. Anschließend feierte die Kolpingsfamilie einen schönen Gottesdienst mit Pfarrer Reinholdt Lovasz.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 20. Januar um 19.30 Uhr statt. smu