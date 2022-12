Die Stadt gibt Alarm

Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, präsentieren sich in Schwetzingen von 10 bis 12 Uhr Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz auf den Kleinen Planken. An diesem Datum findet der nächste bundesweite Warntag statt. Dann proben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel.

Ab 11 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmöglichkeiten. Die Probewarnmeldung wird erstmals auch über Cell Broadcast verschickt und darüber rund die Hälfte aller Handys in Deutschland direkt erreichen. Auf diese Weise werden die technischen Abläufe im Fall einer Warnung und die Warnmittel selber auf ihre Funktion und auf Schwachstellen hin überprüft.

Auch die Stadt Schwetzingen beteiligt sich an diesem Warntag und macht auf den Kleinen Planken aufmerksam. Von 10 bis 12 Uhr präsentieren sich Feuerwehr, Polizei und die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dort mit ihren Einsatzfahrzeugen und stehen für Auskünfte zur Verfügung. Seit 2017 informiert die Stadt ihre Bevölkerung im Warnfall über die Katwarn-App zu aktuellen Gefahren- und Katastrophenlagen. Der Vorteil gegenüber der früher gebräuchlichen Warnung über Sirenen ist, dass dem Nutzer über diese App sofort die Art der Gefahrensituation mitgeteilt wird. zg