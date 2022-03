Turnverein Schwetzingen unterstützt Ukraine-Sammlung der GRN

Die Idee des neu gewählten Vorstands beim Turnverein 1864, die Sammelaktion der GRN-Klinik für die Ukraine zu unterstützen, erfuhr große Resonanz: An zwei kurzfristig anberaumten Terminen spendeten Mitglieder und Bürger so viele medizinische Hilfsgüter, dass sie gerade so in einen Transporter passten. Rollstühle, Rollatoren, Orthesen, Krücken, Verbandsmaterial, Bandagen, Medikamente, Hygieneprodukte und vieles mehr kam zusammen – auch Geldspenden.

„Eine tolle Aktion, vielen Dank für die große Spendenbereitschaft“, freute sich der neue Vorsitzende Athi Sanaikone und dankte den Vereinsmitgliedern Andrea Hartmann, Susanne Hierschbiel, Peter Knapp, Tobias Kreichgauer, Caroline Neuber, Barbara Schönfeld sowie Brigitte und Gerhard Weik für ihren Einsatz. Auch der Initiator der Aktion, Unfallchirurg Dr. Jonathan Netivi, schaute vorbei und war begeistert von der Unterstützung.

Er hat Verwandtschaft in der Ukraine und damit besonderen Bezug zu den grauenhaften Ereignissen dort. Christine Kühlewein von der Klinik-Projektleitung holte das gesammelte Material ab, das nun gesichtet wird und für den nächsten Transport in Zusammenarbeit mit etablierten Hilfsorganisationen in die Kriegsregion vorbereitet wird. Dazu kommen übrigens noch Medikamente im Wert von mehreren tausend Euro, die von den Inhabern der Luftschiff-Apotheke in Rheinau, Ute Schechinger und Stefan Schöfer, gestiftet werden. Letzterer ist seit vielen Jahren engagiertes Mitglied des TV. ali

