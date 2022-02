Personalwohnheim der GRN-Klinik: Zweckentfremdung plötzlich Thema

Andere Zeiten, andere Regeln: Monika Hoffmann ist sauer. Sie sitzt seit einem Schlaganfall im Jahr 2017 im Rollstuhl, ist linksseitig gelähmt und zu 100 Prozent schwerbehindert. 30 Jahre lang hat sie in der GRN-Klinik in Schwetzingen gearbeitet, ihr Mann ist noch immer dort tätig. Sie wohnen in einer 52 Quadratmeter großen Wohnung im Schwesternwohnheim neben der Klinik. Im gleichen Haus wohnt

...