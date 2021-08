Ecomobil-Gala in Schwetzingen: Hier gibt es die Antriebe für die Zukunft

Ecomobil-Gala Schwetzingen – hier trifft Zukunft auf Classic: Auch 2021 findet die Schau der Zukunftsmobilität gemeinsam mit Classic-Gala Schwetzingen im Schlossgarten statt. Vom 3. bis 5. September bietet Ecomobil-Gala wieder das Forum für die verschiedenen nachhaltigen Mobilitätskonzepte der Zukunft und Vergangenheit.

Die verschiedenen Antriebssysteme sind noch zu wenig im Bewusstsein angekommen. Die meisten Menschen fragen bei E-Mobilität nur nach der Reichweite, bei Wasserstoff nach dem Tankstellennetz und Hybridfahrzeugen nach der Steckdose. Was also wählen, welchen Antrieb bevorzugen, wie die eigene Mobilität optimieren?

Das Forum bietet Antworten und stellt die wichtigsten Konzepte vor:

E-Mobilität, schon seit 1880 mit aufladbaren Batterien, wie etwa beim 1991 präsentierten Hotzenblitz, dem ersten Serien Elektroauto Deutschlands, mit einer Technologie, die jetzt in vielen Fahrzeugen ein Comeback feiert;

Hybrid-Technik, bei der ein Motor die Energie erzeugt und die Batterien nachlädt oder Plug-in-hybrids, die zusätzlich einen Ladestecker haben, um Batterien mit externer Energie zu laden;

Wasserstoff-Autos, als Verbrenner oder als fuel-cell (Brennstoffzellen), die Wasserstoff an Bord erzeugen, der für den Motor oder das Erzeugen von Betriebsstrom verwendet wird.

Für gewerbliche Fahrten wird nachhaltige Mobilität immer wichtiger, wie dies etwa mit dem E-Taxi LEVC TX und dem Klein-LKW „VN5“ möglich ist. Dass der TX dabei auch noch dem klassischen London-Taxi ähnlich ist, macht ihn bei seinen Kunden sympathisch.

Traditionell gehören zu Ecomobil-Gala auch E-Bikes und Fahrräder, hinzu kommen die VRNnextbike, die den Kauf eines eigenen Rades unnötig machen. Infrastrukturelle Partner, etwa Anbieter von Ladeeinrichtungen, ergänzen das breitgefächerte Portfolio. Vereine berichten aus der Praxis und geben Tipps zum Umstieg. Am Freitag, 3. September, um 17 Uhr bittet das Klimabüro der Stadt Schwetzingen in der Schlosskapelle zum Klimastammtisch mit Vortrag eines bekannten Wissenschaftlers.

Zukunft trifft am ersten September-Wochenende in Schwetzingen auf Vergangenheit mit zirka 200 Fahrzeugen und bietet den Besuchern eine weltweit einzigartige Symbiose rund um Klassiker der historischen Mobilität, moderne Fahrsysteme und faszinierende Technik und das in einem tollen Ambiente.

Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet – Letzteres innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden) gewährleistet den risikofreien Besuch am Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr beziehungsweise 14 bis 18 Uhr. Der Vorverkauf der Tickets ist auf Reservix, an der Schlosskasse und unter www.ecomobilgala.de möglich.

Die Karten kosten den regulären Schlosseintritt von 7 Euro (ermäßigt 3,5 Euro, zzgl. systembedingte Vorverkaufsgebühr). Für den Besuch der Gala müssen Zeitfenster gebucht werden, das gilt auch für Jahreskarteninhaber.



Weitere Infos unter www.ecomobilgala.de.