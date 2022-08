Ein Feuerwerk der Emotionen mit Wincent Weiss in Schwetzingen

Schwetzingen. Er gehört zu den aktuell erfolgreichsten deutschen Popsängern dieser Zeit: Wincent Weiss sorgte am Samstagabend für einen fulminanten Abschluss von Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten. Rund 6000 Menschen jubelten dem 29-Jährigen zu, als er nach seinem Voract Fabian Wegerer die Bühne betrat und mit „Musik sein“ den Abend eröffnete. Mit seiner warmen Stimme und sympathischen Art begeisterte er ab Sekunde eins die vorwiegend jungen und weiblichen Zuschauer. Schon am Samstagmittag versammelten sie sich im Schlossgarten – eine Gruppe übernachtete am Freitag sogar an der Zähringer Straße.

Aus dem 29-Jährigen, der 2013 an der zehnten Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm und Platz 29 belegte, ist auch ohne Sieg ein deutscher Superstar geworden, der die Menschen mit seinen Texten berührt und ihnen aus dem Herzen spricht. So besingt er in seinem Song „Hier mit dir“ die Freundschaft. „Weil’s so verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein“, zeigt er, dass man sich bei eben diesen Personen frei fühlen, fallenlassen kann.

Nahbar, charismatisch, empathisch und authentisch agiert Wincent Weiss mit den Menschen vor der Bühne, sucht die Nähe zum Publikum - sogar per Crowdsurfing, reißt die Masse mit und sorgt damit für zahlreiche glückliche Gesichter an diesem Abend im Schwetzinger Schlossgarten. Im Vorab-Interview mit dieser Zeitung sprach er über Musik und darüber, dass er „dankbar ist, dass ich das machen darf und dieses Privileg habe“. Und diese Dankbarkeit, die Liebe zur Musik und die Freude, nach zwei Jahren wieder Konzerte spielen zu können, ist unübersehbar an diesem Abend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Zweifel überkommen einen Musiker, sind sie doch auch nur Menschen, die Träume einer Beziehung und Familie haben. Dies verarbeitet Wincent Weiss in „Kaum erwarten“ von 2019 und wird dabei lautstark von den Fans unterstützt. Und laut sollte es an diesem Abend bleiben. Bei seinen Hits wie „An Wunder“, „Frische Luft“ und „Wer wenn nicht wir“ rockt Wincent Weiss energiegeladen die Bühne, während er mit „Morgen“ dazu auffordert, positiv in die Zukunft zu schauen: „Ich freu mich auf morgen, befrei mich von all meinen Sorgen.“ Von solchen ist an diesem Abend nichts zu spüren – weder bei ihm noch beim Publikum.

Trotz der Corona-Pandemie kann Wincent Weiss auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Denn mit seinem aktuellen und dritten Studioalbum „Vielleicht irgendwann“ stürmte er 2021 Platz eins der deutschen Charts. Ob er dies erneut schaffen wird, wird sich zeigen. Sollten seine Songs genauso viel Tiefgang haben wie seine bisherigen, ins Ohr gehen und seine charismatische Art widerspiegeln, steht dem wohl nichts im Wege. Aktuell arbeitet Wincent Weiss an seinem vierten Album, wie er im Vorab-Interview verriet. Als Ziel habe er sich gesetzt, dieses im November oder Dezember rauszubringen. Auf dessen Entstehungsreise – die unter anderem auf Bali stattfand – nahm er seine über 800.000 Follower bei Instagram mit.

Nach einer zweistündigen Show mit gefühlvollen Songs und ein paar schnelleren Nummern endet mit „Feuerwerk“ ein Konzertabend voller Emotionen, Nähe und Glücksgefühlen.