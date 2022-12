Einzigartiges Klangerlebnis

Ein Highlight ist die Veranstaltung „Klangerlebnis in der Schlosskapelle“. Die Gäste sehen und hören am Sonntag, 26. Dezember, um 15.15 Uhr die berühmte Andreas-Ubhauser-Orgel in der Schwetzinger Schlosskapelle. Das teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie ist die einzige in Baden aus der Übergangszeit vom Barock zur Romantik. Das Instrument wurde 1806 von Andreas Ubhauser gebaut. Schlossorganist Heinz-Georg Saalmüller erzählt den Besuchern am 26. Dezember beim Rundgang „Klangerlebnis in der Schlosskapelle“ vom Orgelbau um 1800 und erläutert die Baugeschichte des Instruments. Zum musikalischen Abschluss spielt er Stücke aus der Entstehungszeit der Schwetzinger Orgel – unter anderem von W. A. Mozart.

Der Orgelbauer Andreas Ubhauser (1760-1824) aus Heidelberg schuf die zierliche Orgel in der Schlosskapelle in Schwetzingen. 90 Prozent des Instruments, das zehn Register hat, sind noch original. Die letzte umfassende Restaurierung erfolgte von 1980 bis 1982. Der Großteil der Orgelpfeifen besteht aus Zinn und die Tastatur ist aus kostbarem Ebenholz gefertigt.

Mehr zum Thema Evangelische Kirchengemeinde Auftakt mit Krippenspiel Mehr erfahren Schwetzingen Bläser spielen Adventslieder Mehr erfahren

Die Führung kostet für Erwachsene 12 Euro, für Ermäßigte 6 Euro und für Familien 30 Euro. zg

Info: Telefonische Anmeldung ist unter 06221/65 88 80 erforderlich.