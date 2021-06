Endspurt: Noch eine Woche fürs Klima mitstrampeln

Die ersten beiden Wochen beim Stadtradeln sind absolviert. In Schwetzingen haben bisher (Stand Freitag, 25. Juni, 12 Uhr) 424 Teilnehmer in 28 Teams rund 59 000 zusammengestrampelt. Spitzenreiter ist derzeit das Hebel-Gymnasium, das schon mehr als 10 000 Kilometer hinter sich gebracht hat. Noch eine Woche sind alle dazu aufgerufen das Auto stehen zu lassen und kräftig für den Klimaschutz in die Pedale zu treten.

AdUnit urban-intext1

Auch die Radsportgemeinschaft (RSG) hat unter dem Namen Radsportlife – das Team“ bereits über 4500 Kilometer für Schwetzingen gesammelt und damit für die Umwelt schon über 600 Kilo Co2 eingespart. „Das ist ein tolles Ergebnis, an dem in der kommenden Woche weiter gearbeitet werden kann. Erfreulicherweise wächst unser Team stetig weiter“, sagt RSG-Vorsitzender Horst Krayer und ergänzt: „Wir möchten alle Radsportler, Freizeitradler, Profis und Anfänger vereinen, um gemeinsam etwas für Schwetzingen zu bewegen, den CO2-Ausstoß zu senken sowie das Fahrrad als Verkehrsmittel in der Gesellschaft zu platzieren.“ Deshalb hofft er auf viele weitere Teilnehmer.

Weltmeister fährt mit

So kann man noch mitmachen Jeder der in Schwetzingen lebt, arbeitet, studiert oder Mitglied in einem ortsansässigen Verein ist, kann sich auf der Homepage des Stadtradelns noch anmelden. Die Aktion geht bis Freitag, 2. Juli. Unter stadtradeln.de/schwetzingen können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Kapitän. „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind ein Team. Alternativ kann dem „Offenen Team“ beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. sz

Als prominenter Unterstützer für das Stadtradeln hat sich auch U19-Mountainbike-Weltmeister dem RSG-Team angeschlossen. Der derzeitige U23-Fahrer unterstützt seine Heimatgemeinde mit seinen Trainingsausfahrten, um Kilometer zu sammeln. Auch die amtierende Miss Baden-Württemberg Weihua Wang aus hat sich dem Team angeschlossen. Die Schwetzingerin sammelte bei einer gemeinsamen Trainingsausfahrt erste Erfahrungen auf einem Carbon- Rennrad. Die Runde führte bei herrlichstem Wetter um den Schlossgarten. zg/ali

Info: Der Link zur Registrierung: www. stadtradeln.de/schwetzingen

AdUnit urban-intext2