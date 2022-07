Feiner Jazz am Dienstag

Jeden ersten Dienstag im Monat organisiert die Jazzinitiative Schwetzingen von 19.30 bis 22 Uhr im Restaurant „Zum Grünen Baum“, Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen, ein Jazzkonzert, das den Charakter einer Jam-Session hat. Eine professionelle Band bestreitet im ersten Set ein Konzert und ist dann als Begleitung für eine Jam-Session im zweiten Set immer anwesend. Für angemeldete Jazzmusiker (E-Mail an musik@jazzinitiative-schwetzingen.de) besteht die Gelegenheit, einzusteigen.

Stephan Zimmermann, Professor für Jazz Trompete und Ensemble an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim, präsentiert an diesem Dienstag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr ein eigens für diese Veranstaltung zusammengestelltes Sextett. Er spielt unter anderem in verschiedenen Big Bands, im Orchester Paul Kuhn sowie bei Hugo Strasser und ist er in der nationalen Jazzszene sehr gut vernetzt. Wolfgang van Göns von der Jazzinitiative Schwetzingen tritt mit auf. Das Publikum darf sich über ein abwechslungsreiches Programm mit Arrangements von Horace Silver, Joe Henderson und Kenny Dorham freuen. Der Eintritt ist frei. zg