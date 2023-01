Es geht in die richtige Richtung. Der Klimaschutz, so erklärt es Klimaschutzmanagerin Maike Berkemeier in einem Gespräch mit der Redaktion, sei bei der Mehrheit der Schwetzinger Bevölkerung angekommen. Immer mehr wollten einen konkreten Beitrag leisten, was sich in der wachsenden Zahl der Förderanträge niederschlage. Soweit die gute Nachricht.

Aber – und daran lässt die Grünen-

...