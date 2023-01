„Engagiert für Klimaschutz“ – Bürger entwickeln Klimaleitbild für Brühl

Brühl. „Engagiert für Klimaschutz“, so lautet das Motto, mit dem die Gemeindeverwaltung zusammen mit den Einwohnern am Donnerstag, 2. Februar, mit der Erarbeitung eines Leitbildes in die Klimaschutzkampagne des noch jungen Jahres starten möchte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zumindest in den Köpfen ist der Klimawandel bereits angekommen. Niemand bestreitet ernsthaft mehr die fortschreitende Erderwärmung – buchstäblich angeheizt durch eine rasant zunehmende weltweite Nutzung fossiler Energieträger.

„Engagiert für Klimaschutz“: Workshop in Brühl

Wenn es nicht gelingt, den Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, deutlich zu reduzieren, wird dies langfristig existenzbedrohende Folgen für weite Teile der Erdbevölkerung haben. Aber auch als Mitteleuropäer muss man mit erheblichen Veränderungen und Anpassungsproblemen rechnen. Der vergangene Hitzesommer hat einmal mehr gezeigt, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels in vollem Gange sind, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Dieser Klimawandel stelle eine der größten Herausforderungen für die Gesellschaft dar. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, wird im Rathaus klar unterstrichen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jahresrückblick Das Jahr 2022 in Brühl: Sportpark-Süd, Wohnungsbau, Finanzen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck blickt auf 2023: „Entwicklung heißt nicht Wachstum“ Mehr erfahren Festhalle Das Wohl der Menschheit im Blick: Bernhard Hoëcker kommt nach Brühl Mehr erfahren

Für wirksame Veränderungen im Bewusstsein und Verhalten bedürfe es demnach konsequenter Überzeugungsmaßnahmen. „Nur so setzen wir die Kräfte für die erforderlichen Maßnahmen in Gang. Nur so und mit gemeinsamen Anstrengungen können wir den schwerwiegenden Folgen des Klimawandels genug entgegensetzen. Nur wenn wir auch wirklich vor Ort anfangen und handeln, werden wir erfolgreich sein“, begründet die kommunale Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls die zahlreichen Maßnahmen der Gemeinde in dem Bereich, die nun von einem gemeinsamen Leitbild überspannt werden sollen.

Dieses Brühler Klimaschutzleitbild soll als wichtiger Schritt auf dem gemeinsamen Weg zu einer nachhaltigen Gemeinde in diesem Jahr erarbeitet und verabschiedet werden. Das Leitbild formuliert die wichtigsten Ziele und schafft zugleich den übergeordneten Rahmen, also die Vision für die zukünftige Klima- und Energiepolitik in der Gemeinde.

Die Grundlagen für dieses Leitbild werden in einem gemeinsamen Workshop mit allen interessierten Bürgern, verschiedenen Interessensvertretern sowie Mitgliedern der Kommunalverwaltung erarbeitet. Alle Bürger der Gemeinde werden deshalb dazu eingeladen, am Donnerstag, 2. Februar, im Sitzungssaal des Rathauses dabei mitzuwirken.

Als wichtige Handlungsfelder des neuen Klimaschutzleitbilds der Gemeinde sieht die Verwaltung die Themen des Ausbaus erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, Richtungsweisung bei Mobilität und Verkehr, Ideen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften sowie Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. „Unsere Gemeinde möchte mit gutem Gewissen Zukunftspolitik machen und beispielhaft vorangehen“, lädt auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck zum engagierten Mitmachen ein.

Info: Der öffentliche Workshop findet am Donnerstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus statt.