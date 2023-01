Frau bei Unfall verletzt

Und wieder hat’s geknallt an der Kreuzung Friedrichsfelder Landstraße (L 597) auf Höhe der Auffahrt der B 36 in Richtung Mannheim. Bei diesem Unfall am Montagmorgen wurde eine Frau verletzt.

Eine 58-jährige Mazda-Fahrerin stieß beim Abbiegen von der B 597 auf die B 36 mit einer, in Richtung Friedrichsfeld fahrenden 37-jährigen Kia-Fahrerin frontal zusammen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Landrovers, der hinter dem Kia fuhr, konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kia. Die Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die anderen beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Der Kia und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Erst in der Vorwoche gab es an gleicher Stelle einen ähnlichen Unfall (wir berichteten). pol