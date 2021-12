Frühaufsteher werden im Skigebiet Hochfügen belohnt

Der Schnee kam schon im Oktober, die ersten Lifte öffneten bereits Anfang November, dann kam der Lockdown in Österreich. Nun dürfen die Nachbarn in der Alpenrepublik wieder aufatmen: Das Leben nimmt unter 2G (genesen/geimpft; auch für Kinder ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr) wieder Fahrt auf und das auf den Abfahrtspisten im wahrsten Sinne des Wortes.

Alle 36 Anlagen des Tiroler Skigebiets Hochfügen etwa bringen Wintersportler wieder hinauf Richtung Pfaffenbühel und Marchkopf. Die Region am Eingang des Zillertals gilt dank seiner Lage zwischen 1450 und 2500 Metern nicht nur als besonders schneesicher. Im Verbund mit dem Skigebiet Hochzillertal bietet sich Skifahrern und Snowboardern ein abwechslungsreiches Areal mit 93 Kilometern bestens präparierten Pisten, Snowparks und zahlreichen Varianten im freien Gelände.

Frühaufsteher erleben ab 12. Januar 2022 immer mittwochs in Hochfügen einen besonderen Start in den Tag: Denn im Zillertaler Skigebiet können Wintersportler dank der neuen „Guten Morgen Gondel“ bereits vor Liftstart die ersten Schwünge auf über 2300 Metern ziehen. Dort haben Gruppen von vier bis maximal acht Personen (Kapazitäten können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern) die frisch präparierte, mehr als drei Kilometer lange Piste ganz für sich, ebenso wie die ersten Sonnenstrahlen über den Berggipfeln. Das Ticket beinhaltet die einmalige Auffahrt inklusive „First Line“ (30 Euro/Person, Kinder zahlen 15 Euro; Skipass nicht enthalten).

Gelände-Spaß nur für Ladies

Hänge voller Powder und kurze Hikes – zwei Tage lang entdecken Freeriderinnen das Backcountry-Eldorado von Hochfügen im Zillertal. Dabei sind die weiblichen Wintersportfans ganz unter sich. Beim Ladies only Weekend sind sie bereits früh am Morgen mit ihren Guides unterwegs. Diese verraten nicht nur die besten Spots im Tiroler Tiefschnee-Idyll, sondern stimmen die Touren auf die Wünsche und das Können der Kleingruppe (bis maximal sechs Personen) ab. Das Angebot richtet sich damit gleichermaßen an Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Zwei Tage inklusive Skipass, zwei vierstündigen Guidings und zwei Übernachtungen mit Frühstück in der Panorama Lodge kosten ab 532 Euro/Person. Freerideski können gegen Aufpreis vor Ort ausgeliehen werden, eine LVS-Ausrüstung wird gratis zur Verfügung gestellt. Termine (Freitag bis Sonntag) auf Anfrage.

Exklusiv im Pistenbully

Man kennt es vor allem aus den USA und Kanada: Cat-Skiing. Doch dafür muss man nicht in den Flieger steigen – eine Fahrt ins Zillertal macht diesen Skifahrertraum genauso möglich. In den frühen Morgenstunden, noch ehe die ersten Lifte starten, fahren Powder-Fans mit dem Snowshuttle, einem Pistenbully mit vorgebauter Sessellift-Kabine, auf über 2300 Meter in Richtung Pfaffenbühel-Gipfel im Hochfügener Skigebiet. Nach einem Rundumblick auf die Tiroler Gipfelwelt steht dem Erlebnis der begehrten „First Line“ im frischen Pulverschnee nichts mehr im Wege. Das Angebot gilt für Gruppen bis maximal sechs Personen, sicheres Befahren schwarzer Pisten und Erfahrung im freien Gelände sind Voraussetzung. Die Kosten pro Gruppe belaufen sich auf 250 Euro. Auf Wunsch kann eine geführte Tour zum Berggipfel (Kosten etwa 140 Euro/zwei Stunden) dazu gebucht werden. Termine auf Anfrage.

Freeriden mit Profi – kostenlos!

Ab Samstag, 8. Januar 2022, können Gäste mit Hochfügener Experten das Backcountry des Tiroler Skigebiets erkunden – und zwar kostenlos. Möglich machen das die „Skifriends powered by Dynastar“. Sie gehen an elf Wochenenden mit maximal sechs Freeridern ins Gelände. Treffpunkt ist jeweils um 9.30 und 13 Uhr am Freeride-Info-Point Hochfügen in der Talstation 8er-Jet. Die Guides sind an ihrer Kleidung zu erkennen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, dafür wird Pünktlichkeit belohnt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Tipp: Für Freeride-Novizen haben die Zillertaler eine Starter-Freeride-Area auf der Holzalm-Seite von Hochfügen eingerichtet. Dank mäßiger Hanglage bietet sie ideale Voraussetzungen für die erste Abfahrt im Tiefschnee. kaba/zg