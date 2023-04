Frühlingstag beflügelt

Ein herrlicher Frühlingstag lockte den Freudenskreis des Sängerbundes Schwetzingen auf das Freizeitgelände hinter dem Schlossgarten. Selbst das fördernde Mitglied Joachim Schäfer „flüchtete“ aus seinem Büro zu den Senioren.

Das gute Wetter beflügelt: Die Gäste sangen die Frühlingslieder eifrig mit und manch einer (Monika Helmling und Helmut Koranda) griff selbst zum Mikrofon, um mit Frühlingsliedern zu erfreuen. Oskar Hardung erinnerte an die „Schluckimpfung“ und ihre Folgen und trug Gedanken über die „Brezel“ vor. Mit „Kein schöner Land in dieser Zeit“ klang der gelungene Nachmittag aus. Das nächste Treffen findet am Freitag, 26. Mai, um 14.30 Uhr statt. rs