Fußball für jedermann und Flohmarkt

Sportlich startete die Interkulturelle Woche in Schwetzingen (wir berichteten) und sportlich klingt sie auch aus: Auf dem Sportgelände des SV 98 an der Ketscher Landstraße 11 ist am Montag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr ein Interkulturelles Fußballturnier für Kinder und Erwachsene zwischen sechs und 99 Jahren geboten. Teilnehmen kann jeder, der möchte, Fußballerfahrungen sind nicht notwendig. Anmeldungen mit Name, Alter, Adresse und Telefonnummer erfolgen an die E-Mail ikw.fussballturnier@gmx.de.

Die Spieler werden im Zufallsprinzip in die Teams gelost. „Ziel ist es, in kurzer Zeit mit Menschen, die man nicht kennt, ein Team zu werden, ohne zu hinterfragen. Wir denken, genau das ist, was die Interkulturelle Woche bezweckt“, schreibt der SV 98 in seiner Pressemitteilung. Die Initiatoren möchten an diesem Tag zeigen, was möglich ist, und welch ein Spaß das bringen kann.

Gleichzeitig wird auf dem Gelände ein Flohmarkt um die Aschenbahn stattfinden, ausschließlich für Privatpersonen. Es sollen möglichst Kinder- und Sportbekleidung angeboten werden. Die Standgebühr beträgt pro Tisch 5 Euro, 3 Euro pro Kleider- oder Wäscheständer. Auch hier ist eine Anmeldung mit Namen und Telefonnummer an die E-Mail jugendleitung@sv98schwetzingen. de erforderlich.

Für Kuchen, Snacks und Getränke ist durch die Spielereltern des SV 98 gesorgt. Mit im Boot bei dieser Veranstaltung ist der Leo-Club Schwetzingen. kaba