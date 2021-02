Was macht eine „Gemeinschaft“ aus? Und gibt es so etwas auch online? Oder sind digitale Gemeinschaften nur „virtuell“ und gar nicht „real“ – eine Fake-Welt aus Bits und Bytes und Pixeln? Der evangelische Gottesdienst „For your soul“ am Samstag, 27. Februar, zum Thema „Gemeinsam“ geht genau diesen Fragen nach.

Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen und Internetredakteurin Simone Heidbrink denken darüber nach, was wohl Jesus zum Thema Online-Gottesdienste sagen würde: „Und ob er sich wohl zu uns an den Tisch setzen würde?“ Musikalisch unterstützt werden sie dabei von Singer und Songwriter Johannes Berning. zg

Info: Der Gottesdienst ist über die Homepage sowie über den Youtube-Kanal ekischwetzingen abrufbar.