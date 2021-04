Gemeindeteams offiziell beauftragt

Das Gemeindeteam der katholischen Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt wurde im Sonntagsgottesdienst in St. Maria offiziell beauftragt und erhielt den Segen für seine ehrenamtliche Arbeit durch Pfarrer Uwe Lüttinger. Das teilt die Seelsorgeeinheit am Montag mit.

In seiner Predigt ging Uwe Lüttinger auf das zu diesem Anlass passende Sonntagsevangelium ein, das Jesus als den leibhaftig Auferstandenen bezeugt. Das Gemeindeteam ist beauftragt, aus der Kraft dieses Auferstehungsglaubens die Gemeinde zu stärken und den bevorstehenden Wandel zu begleiten. Er ermutigte die Ehrenamtlichen, mit Blick auf Jesus neue Wege zu gehen, wie es auch die Jünger in der jungen Gemeinde tun.

Christoph Klotz gehört mit zum Gemeindeteam der Seelsorgeeinheit. Er entzündet im Gottesdienst eine Kerze. © Thielemann

In der katholischen Kirchengemeinde gibt es in den drei Pfarreien Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt jeweils ein Team, in das Gemeindemitglieder berufen und vom Pfarrgemeinderat bestätigt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Susanne Muth erhielt einen Blumengruß als Dank für ihre fünfjährige Tätigkeit als Sprecherin. Ihre Nachfolgerin ist Annette Thiemann, die zusammen mit ihrem Gemeindeteam bereits Aufgaben übernommen und beispielsweise die Fasten- und Osterzeit mitgestaltet hat. zg