Gezwitscher in Orangerie

Der Schwetzinger Kanarienzucht- und Vogelschutzverein (KZV) zeigt traditionell im Herbst eine Auswahl seiner Vögel im Schlossgarten Schwetzingen. Dieses Jahr können die bunten Tiere, darunter viele exotische Arten, am 8. und 9. Oktober in der Orangerie bewundert werden.

Fröhliches Gezwitscher, Piepsen und Tirilieren lockt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in die Orangerie: Die Züchter vom Kanarienzucht- und Vogelschutzverein gewähren einen besonderen Einblick in ihr faszinierendes Hobby. In den dekorierten Schauvolieren können Gäste Arten wie Sittiche, Wildvögel und Kanarienvögel bestaunen und von den KZV-Experten Wissenswertes zu den Themen Vogelhaltung sowie -zucht und -schutz erfahren. Der Eintritt zur Ausstellung ist im regulären Schlossgartenticket enthalten. zg