Vortrag ist ausgebucht

Die Resonanz auf die gemeinsame Infoveranstaltung des Generationenbüros der Stadt Schwetzingen und des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises zum Thema Vorsorgevollmacht war groß. Daher ist die Veranstaltung am 6. Oktober im Palais Hirsch bereits ausgebucht, es können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden, teilt die Stadt mit.

Die nächste Gelegenheit sich zu informieren bietet eine Infoveranstaltung am 2. November in Oftersheim. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Bürgersaal in der Eichendorffstraße 2 statt.

Die Gemeinde Oftersheim bittet um Anmeldungen unter der Telefonnummer 06202/59 71 14. Der Beglaubigungstermin findet dann (für beide Vorträge) am 15. November von 14 bis 16.30 Uhr im Rathaus Oftersheim, Zimmer 14 statt. Der Eintritt ist frei. zg