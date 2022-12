Gottesdienst und Gemeindetag

Der Gottesdienst mit Abendmahl am zweiten Advent, Sonntag, 4. Dezember, in der evangelischen Stadtkirche, den Franziska Beetschen halten wird, beginnt um 11 Uhr. An der Orgel gestaltet Dorothee Strieker die musikalische Begleitung. Dieser Gottesdienst steht besonders unter dem Thema „Brot für die Welt“. Im Lutherhaus findet dazu ab 12 Uhr der Gemeindetag statt.

Dieser beginnt nach dem Gottesdienst mit einem einfachen Mittagessen mit leckerer Kartoffelsuppe oder Grünkernbratlingen, später gibt es auch Kaffee und Kuchen. Ab 13.30 Uhr stellen die Konfirmanden und Pfarrerin Beetschen das aktuelle Projekt der Aktion „Brot für die Welt“ vor und ab 14.30 Uhr lädt Margit Rothe zum Adventsliedersingen mit Gitarrenbegleitung ein.

Ebenso kann man Selbstgemachtes aus Küche und Bastelstube erwerben. Der gesamte Erlös geht an Brot für die Welt. Der Gemeindetag endet um 15.15 Uhr mit einem gemeinsamen Schlusssegen.

Am zweiten Advent wird auch im Stadtteil Hirschacker ein Gottesdienst gefeiert, der ebenfalls von Pfarrerin Beetschen gestaltet wird. Auch dort sorgt Dorothee Strieker für die bewährte musikalische Begleitung. zg