Heide Reinhard als neue Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Baden im Amt

Schwetzingen/Heidelberg. Wechsel in der Prälatur Nordbaden der Evangelischen Landeskirche in Baden: In einem festlichen Gottesdienst in der Heidelberger Heiliggeistkirche wurde Heide Reinhard (Jahrgang 1963) am Freitagabend als neue Prälatin von Nordbaden in ihr Amt eingeführt. Sie folgt auf Traugott Schächtele, der in den Ruhestand geht (wir berichteten mehrfach).

„Als Prälat hatte Traugott Schächtele sein Ohr an den Fragen und Herausforderungen der Pfarrer und hat unsere Kirche mit humorvoller Leichtigkeit wortgewandt bereichert. Dafür danke ich ihm“, würdigte Landesbischöfin Heike Springhart den scheidenden Prälaten. Zugleich freue sie sich auf die Zusammenarbeit mit Prälatin Heide Reinhard, „die mit ihrer vielfältigen Erfahrung von Kirche mit jungen Menschen einen frischen Blick für die Schnittstellen zur Gesellschaft mitbringt“, erklärte Springhart.

„Mit den Menschen gut ins Gespräch kommen, aufmerksam sein, hören und verstehen, was sie bewegt“, das sei ihr ein wichtiges Anliegen, erklärte Reinhard in ihrer Predigt. Sie ermutigte dazu, Begegnungsräume zu suchen und zu schaffen mit Menschen, denen die Kirche fremd geworden sei. Dabei dürften auch unbequeme Fragen nicht ausgespart bleiben: „Fragen bringen weiter. Von Gott reden heißt auch nicht, eine fertige Antwort haben, sondern Fragen zu initiieren. Fragen zuzulassen und zu diskutieren“, erklärte die Theologin. Gute Orte dafür seien zum Beispiel Kindertagesstätten, der Religionsunterricht oder auch kirchliche Angebote in Neubaugebieten.

Die Prälatin und der Prälat für die beiden Kirchenkreise Nord- und Südbaden unterstützen die Landesbischöfin in der geistlichen Leitung der Gemeinden und der Pfarrer. Zu ihren besonderen Aufgaben gehört es, die Gemeinden zu besuchen, ihre Anliegen zu hören und Gottesdienste zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung.