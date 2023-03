IG Vereine Schwetzingen würdigt 30 Jahre Ehrenamt

Schwetzingen. Als tatkräftige wie auch hilfsbereite Interessenvertretung und Dachorganisation für ihre Mitglieder präsentierte sich die IG Vereine Schwetzingen in ihrer Mitgliederversammlung. In seinem Tätigkeitsbericht nannte der IG-Vorsitzende Simon Abraham viele Aktivitäten in Verbindung mit dem Vereinshaus Bassermann – darunter Probleme mit Vermietungen, Bedarfsfragen, wie auch Schwierigkeiten bei praktischen Abläufen und Hallenbelegungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitgeholfen habe die IG beim Stadtradeln, den Ukraine-Hilfen, der Aktivierung des Kinderferienprogramms, der Fête de la Musique, den Vorarbeiten für Kinderschutzkonzepte sowie bei den Bestrebungen, die Inklusion weiter auf den Weg zu bringen. Vereinsjubiläen seien besucht worden und Simon Abraham habe sich mehrfach in die Abläufe des IG-Sprengels mit den Nachbargemeinden eingebracht. Schatzmeister Guido Loesche berichtete von einem kleinen Plus in der Kasse.

Vorsitzender der IG Schwetzinger Vereine hält Laudatio auf Gabor Kollanyi

Noch vor den Neuwahlen durfte sich der scheidende zweite Vorsitzende Gabor Kollanyi über eine ehrende Laudatio von Simon Abraham freuen. „Du hast in 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit Großartiges geleistet“, hob Abraham lobend hervor. Dazu gehörten immerhin 25 Jahre als Vorsitzender des Fördervereins für Städtepartnerschaften mit Dutzenden von Spendenfahrten in die ungarische Partnerstadt Pápa. Fünf Jahre lang habe er sich danach in leitender Vorstandsfunktion in der IG eingebracht. „Schon vor längere Zeit habe ich mir diese 30 Jahre als Limit gesetzt“, sagte Kollanyi.

„Wenn mein Rat gefragt ist, stehe ich auch künftig zur Verfügung“, fügte er hinzu. Mit Jens Rückert wurde bei den Neuwahlen ein sehr erfahrener und umsichtiger Vereinsmensch als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Als Vertreter der Stadt berichtete Amtsleiter Roland Strieker, dass in seinem Bereich die Ressorts Jugend, Vereine und Sport kürzlich vereint worden seien. Sie unterstehen jetzt dem früheren Integrationsbeauftragten Markus Liu-Wallenwein als Sachgebietsleiter.

Der Vorstand Vorsitzender: Simon Abraham Stellvertreter: Jens Rückert Schatzmeister: Guido Loesche Schriftführerin: Andrea Wilhelm Revisoren: Jürgen Pfau, Hermann Rinklef Beisitzer: Dieter Endres, Gerhard Rieger, Jochen Wiegand

Manfred Dams bleibe weiterhin Ansprechpartner für die Vereine und sei ergänzend zuständig für sämtliche Zuschüsse, das Vereinshaus Bassermann sowie Sporthallenvergaben. Da die Stelle von Laura Di Candia bislang noch unbesetzt sei, übernehme er im Übergang zusätzlich die Vergabe des Palais Hirsch. Strieker führte zudem in die Problematik der Umsatzsteuer ein, die die Stadt gegenüber den Vereinen bei bestimmten Leistungen erheben müssen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Vereine IG Vereine in Ketsch planen das Maifest Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel CDU Vereinsarbeit vereinfachen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel SV 98 Generalversammlung beim SV 98 Schwetzingen: Großer Ehrungsreigen Mehr erfahren

Jens Rückert und Markus Liu-Wallenwein wiesen auf die „Special Olympics World Games“ hin: Im Vorfeld der Sportveranstaltung in Berlin werde Schwetzingen gemeinsam mit Wiesloch vom 12. bis 15. Juni als „Host Town“ für die Mannschaft aus Jamaika fungieren. Unterstützung hiesiger Vereine sei notwendig und willkommen. Zur Beteiligung an der Fête de la Musique am 21. Juni können sich musikalisch ausgerichtete Vereine bereits jetzt bei der Mozartgesellschaft anmelden. rie