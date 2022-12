Im Grünen Büro das „Jahr der Krisen“ diskutiert

Trotz des eher ungemütlichen Wetters hatten viele Mitglieder und Aktive des Grünen-Kreisverbands Kurpfalz-Hardt den Weg ins Grüne Büro in Schwetzingen gefunden. Mit dabei war der Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann, der einen kurzen Rückblick auf das politische Geschehen des ausklingenden Jahres 2022, dem „Jahr der Krisen“ aus seiner Sicht gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seinen Vortrag schloss Baumann mit dem Ausblick auf die Herausforderungen der Energiekrise: „Dieser und der nächste Winter werden angesichts der Folgen des Ukrainekrieges schwierig. Aber Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dafür gesorgt, dass durch Gaskäufe, Einspar- und Gasspeichervorgaben Mangellagen sehr unwahrscheinlich sein werden.

Nach den Jahren des Ausbremsens von Windkraft und Photovoltaik durch CDU-Minister Peter Altmaier habe Habeck „das Ruder rumgerissen und der Energiewende einen massiven Schub verliehen“, sagt der Abgeordnete. Lob und Dank äußerte Baumann für sein Mitarbeiterteam im Wahlkreisbüro in Schwetzingen,bestehend aus Patrick Alberti und Larissa Rotter.

Mehr zum Thema Die Grünen Betroffene gut informieren Mehr erfahren Die Grünen Ausbau nach Heidelberg voranbringen Mehr erfahren „Blaues Loch“ Dr. Andre Baumann spricht in Schwetzingen über Wege zu den Klimazielen Mehr erfahren

Sigrid Schüller vom Kreisvorstand übernahm die Ehrungen langjähriger Mitglieder: Regina Czechanowski, ehemalige Stadträtin aus Eppelheim, Kreisvorstand und jetzt im Vorstand der Schwetzinger Grünen, wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft bei den Grünen geehrt, und Larissa Rotter, Stadträtin aus Hockenheim, für zehn Jahre Engagement bei der Partei. Außerdem wurde die neue Assistentin des Kreisvorstands, Birgit Ackermann, offiziell begrüßt, die als Nachfolgerin von Mia Schobert seit Oktober ihre Arbeit fürs Grüne Büro aufgenommen hat.

Nach einem unterhaltsamen Weihnachtsquiz, bei dem die Mitglieder in zwei Mannschaften gegeneinander antraten, ließen die Anwesenden den Abend bei Glühwein, Punsch und Gebäck ausklingen. Alles in allem ein gelungener Abend, der sicherlich in ähnlicher Form wiederholt werden kann. zg