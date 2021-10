Inklusives Sportangebot begeistert Teilnehmer

Die Premiere des gemeinsamen offenen Sport- und Spielenachmittags zum Schnuppern von Turnverein Schwetzingen 1864 und HG Oftersheim/Schwetzingen war ein voller Erfolg und hat den mehr als 30 aktiv mitmachenden Kindern und ihren Eltern großen Spaß gemacht. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag war es endlich soweit - nach mehrmonatigen konzeptionellen Planungen und organisatorischen Vorbereitungen haben TV und HG in der barrierefreien Sporthalle des Hebel-Gymnasiums ihr erstes und künftig monatlich stattfindendes Schnuppertraining für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren) - mit und ohne Handicap - angeboten und durchgeführt.

5 Bilder Der passt – das Runde muss in Runde. © Andreas Moosbrugger

Teilnehmen können alle Kinder in Begleitung ihrer Eltern, die Lust und Laune auf Sport und Spiel in der Gemeinschaft haben - ganz speziell auch junge Rollstuhlfahrer. Dafür wurden in der sportthematisch dreigeteilten Hebel-Sporthalle eine abwechslungsreiche Bewegungslandschaft mit Turngeräten und variablen Modulen zum einfachen Einsteigen und einer kleinen Ruhezone („Kuschelecke“) zum Pause machen, eine größere Fläche mit verschiedenen Ballspielen wie Tischtennis, Korbball, Volleyball und Para-Boccia sowie ein eigenes Areal für besonderen Rolli-Teamsport aufgebaut.

Großes Team steht parat

Ein 20-köpfiges Coaching-Team aus vereinseigenen Übungsleitern und Betreuern von TV und HG sowie externen Fachtrainern und pädagogischen Experten vom Sportkreis, der Comenius-Schule, dem Hebel-Gymnasium, der Pädagogischen Hochschule und der Lebenshilfe hat Auftaktveranstaltung kompetent und individuell betreut.

Für Sicherheit und medizinische Betreuung vor Ort sorgten das Rote Kreuz und Dr. Christian Wallenwein, der nicht nur als Arzt parat stand, sondern in Doppelfunktion als engagierter Leichtathletik-Abteilungsleiter des TV aktiv im Einsatz war. Für die mitkommenden Eltern und Familien wurde zusätzlich ein „Café-Treff“ im Foyer der Halle zum gemeinsamen und gemütlichen Verweilen eingerichtet. Und das alles dauerhaft ohne jegliche Zugangshürden, Teilnahmegebühren oder sonstige Kosten.

„Wir wollten allen sportinteressierten Kindern mit und ohne Einschränkung und ihren Eltern ein niederschwelliges Mitmachangebot zum Hineinschnuppern machen und sie einladen, sich bei uns ohne irgendeinen ungesunden Leistungsdruck oder unnötig hemmenden Erfolgszwang gemeinschaftlich zu bewegen und viel Spaß am gemeinsamen Sporteln zu haben - dies ist uns nach Meinung aller Beteiligten wohl ganz gut gelungen“, zeigten sich die beiden Projektleiter und Vorstandsmitglieder Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG) froh und mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Das belegen vor allem auch die spontanen Aussagen und positiven Reaktionen zahlreicher Eltern der teilnehmenden Kinder. „Mit meinem angebotenen Rollstuhl-Rugby habe ich überall Erfolg - nicht nur bei den Rollstuhlfahrern“, ist Heiko Striehl, Inklusionsbeauftragter im Sportkreis, vom regen Interesse und großen Zulauf der jungen Sportler in Schwetzingen sehr angetan.

Auch die sportpädagogisch aktiv betreuenden Hannah Ehrlich, Referendarin an der Comenius-Schule, und Natalie Zimmermann und Gabriel Henrich, Studenten an der PH Heidelberg, waren bester Laune und mit ihren jeweiligen Jobs absolut zufrieden: „Es gab kein Kind, das aus Angst nicht aktiv mitgemacht hat - manchmal hat es einfach nur eine kurze Eingewöhnungszeit und Aufwärmphase gebraucht.“

Jacqueline Gramlich, Mutter der kleinen Luisa und Lehrerin an der Südstadt-Schule, war begeistert: „Ich bin überwältigt von den vielfältigen und kindgerechten Sportangeboten - hier ist für jeden etwas dabei! Besonders wertvoll ist, dass hier Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam und zwanglos miteinander Sport treiben können.“

Überall nur strahlende Gesichter

Ähnlich euphorisch äußert sich Rita Fischer aus Feudenheim, die mit ihrem Mann und dem kleinen Moritz in der Halle ist: „Ich sehe überall nur strahlende Gesichter. Das bunte und quirlige Gewusel ist wunderbar. Besonders haben wir uns über die angebotene Einzelbetreuung gefreut. Dadurch konnte Moritz eigenständig und ohne unsere unmittelbare Begleitung alle möglichen Angebote ausprobieren und wahrnehmen. Es war ein sehr schöner Sonntagnachmittag und wir kommen ganz bestimmt und sehr gerne wieder.“ Karlheinz Urschel, Oftersheimer Handball-Ikone und ehemaliger Lehrer am Hebel-Gymnasium, der mit einem befreundeten Nachbarskind vorbeigeschaut hat, ist ebenfalls voll des Lobes: „Was TV und HG hier ehrenamtlich auf die Beine gestellt haben, ist beeindruckend. Durch die Teilnahme einiger Familien und Kinder mit Migrationshintergrund sehe ich hier auch gute integrative Ansätze - gerade dafür ist der Sport immer gut.“

Das bestätigt auch Markus Liu-Wallenwein, Integrationsbeauftragter der Stadt, der mit seinen beiden Kindern spontan vorbeigeschaut hat: „Auf dieses neue tolle Veranstaltungsformat von TV und HG lässt sich in jeder Hinsicht aufbauen und in den unterschiedlichsten sportsozialen Bereichen andocken.“

„Ohne das persönliche Engagement zahlreicher helfender Hände ist eine derartig aufwendige Aktion nicht zu stemmen. Nach diesem überaus erfolgreichen Start und gelungenen Auftakt freuen wir uns jetzt schon alle auf den zweiten ,Open Sporty Sunday’ im November“, blicken Jens Rückert und Michael Zipf zufrieden zurück und freudig in die Zukunft voraus. zg

