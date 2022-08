Internationale Künstler stellen in der Orangerie aus

Schwetzingen. In der Orangerie des Schlossgartens Schwetzingen wird an diesem Sonntag um 11 Uhr mit einer Vernissage eine Ausstellung von KUN:ST International Stuttgart offiziell eröffnet. Mehr als 100 eingereichte und ausgewählte Werke aus den Bereichen Malerei, dreidimensionale Arbeiten, Fotografie und Grafik sind vier Wochen lang in der kurfürstlichen Sommerresidenz zu sehen. Eine Jury begutachtet die Exponate von Künstlern etwa aus Kroatien, England, Spanien und Deutschland. Die Preisträger werden am letzten Ausstellungstag, Sonntag, 28. August, um 15 Uhr bekanntgegeben. Direkt im Anschluss gehen die Gewinner-Kunstwerke und ein Teil der Ausstellung nach Wiesbaden zur ARTe Wiesbaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was in Schwetzingen präsentiert wird, ist vom Feinsten: Jedes einzelne Bild, jede Fotografie, jede Skulptur zeichnet sich durch Tiefgang und Charakter aus. Einen besonderen Spannungsbogen vermittelt der Hingucker schlechthin: eine rundliche Fiberglas-Skulptur, die mehrschichtig lackiert ist und ihre Farbe im Auge des Betrachters wechselt, wenn dieser seine Position ändert. Zuerst assoziiert man mit ihr Vielfalt, Diversität, hat sie doch die eine Seite die Form eines weiblichen Körpers, die andere lässt im ersten Moment den Bereich unter der Gürtellinie bei einem Mann vermuten. Letztlich symbolisiert das Werk von Axel Becker seinen Namen gleichbedeutend den „Beginn“ des Lebens: den Embryo im Mutterleib. Der Frankfurter dürfte zu den schillernsten Ausstellern in Schwetzingen gehören: Israel, Florenz, Monaco und selbst der Vatikan zählen zu seinen diesjährigen Ausstellungsstationen, Rom und Miami stehen noch auf dem Plan. Kein Wunder, dass sein Werk in dieser Verkaufsausstellung mit 80 000 Euro auch das am teuersten datierte ist.

Eines, was wesentlich kleiner ist und an der Wand hängt, dürfte genauso zum Blickfang werden. Geschaffen hat es Christiane Köhne, eine Künstlerin aus Dortmund. Die Fachreferentin zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen verarbeitet darin den Missbrauchsskandal der Kirche – mutig und vortrefflich umgesetzt. Das Holzkreuz im Prunkrahmen ist von der Mitte an den Rand, ins Abseits gedrängt worden. Der goldene Schein, die Farbe, blättert ab. Schwarze Punkte beflecken zudem das einst Angesehene. Dazu steht: „11. Gebot: Du sollst keine Kinder missbrauchen.“ Klarer geht die Botschaft nicht.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 28. August, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 19 Uhr in der Orangerie des Schlossgartens zu sehen. Der Eintritt ist frei, es fällt Parkeintritt an. Die ausgestellten Kunstwerke stehen zum Verkauf.