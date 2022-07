Junge Sportler erklimmen zweites Treppchen

Die Beachvolleyballer der Carl-Theodor-Schule (CTS) in Schwetzingen holten den zweiten Platz beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ der Bildungsstätten des Regierungspräsidiums Nordbaden. Dieses stolze Ergebnis in der Wettkampfklasse I erzielten sie im großen Finale, das in Karlsruhe-Rüppurr ausgetragen wurde.

Nach zwei Jahren Pandemie fanden – wie alle Teilnehmer betonten – endlich wieder Wettkämpfe unter dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Im Finale verlor die Mannschaft vom Trainerteam Lena Heinrichs und Volker Bach zwar nur knapp mit 2:1 gegen das Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe, aber das Gymnasium Calw hielt man auf Distanz. Bei traumhaften Wetter fanden die Finalspiele auf drei Volleyballfeldern statt. Dabei besteht eine Mannschaft aus jeweils einem Damen-, Herren- und ein Mixed-Team. „Unsere Mädels und Jungs haben heute alles gegeben für die CTS und wir sind mächtig stolz auf ihre Leistung“, so Trainerin Heinrichs gegenüber unserer Zeitung. zg

Marie-Louise Heckmann (hintere Reihe, v. l.), Lisa-Marie Lillu, Joshua Sewell, Daniel Morskoi und Trainerin Lena Heinrichs sowie (vorne, v. l.) Arsham Sanandaji und Aylin Herrmann mussten sich nur einem Karlsruher Team geschlagen geben. © cts