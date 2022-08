Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Kaffeehaus in Schwetzingen bekommt neuen Wirt

Schon zum 1. September soll die Veränderung im Kaffeehaus am Schlossplatz in Schwetzingen Wirklichkeit werden. Dann übergibt Bernd Lehnert die Leitung in die Hände einer Person, die in Schwetzingen bekannt ist.