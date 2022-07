Kita "Mäusezauber" in Schwetzingen – Einweihung am Samstag

Die ersten Kinder sind seit März in der Kita „Mäusezauber Active“ und fühlen sich dort sehr wohl. An diesem Samstag ab 12 Uhr wird die neue Betreuungseinrichtung im ehemaligen Indoorspielplatz „Drachenland“ in der Ketscher Landstraße 11 nun auch offiziell eingeweiht. Das Programm zur Neueröffnung umfasst Kindertänze, eine Bewegungsgeschichte zu den Planeten, eine Aufführung der Krippenkinder

...