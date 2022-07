Lichtermeer in Zeiten der Energiekrise?

Es hätte eines der größten Events werden sollen, die Schwetzingen je erlebt hat. Erstmals wollte der Mediengigant Sony über eine Tochtergesellschaft und mit zahlreichen Kooperationspartnern die andernorts auf der Welt schon etablierte „Weihnachtswunderwelt“ nach Deutschland bringen und nach intensiver Begutachtung möglicher Locations war der Schwetzinger Schlossgarten dafür ausgewählt worden. Aber passt eine glitzernde und funkelnde Weihnachtswelt in eine Welt, die gerade auf eine Energiekrise zusteuert? Diese Frage stellten sich die Kooperationspartner und zogen am Montag die Konsequenzen: Die Weihnachtswunderwelt in Schwetzingen findet nicht statt.

Fünf Wochen lang – vom 25. November bis 30. Dezember – sollte der Schlossgarten Schwetzingen in eine magische Weihnachtswunderwelt mit aufwendiger Lichtinstallation verwandelt werden. Er wäre damit deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit zu einem Anziehungspunkt erster Güte geworden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und damit verbundenen Planungsunsicherheiten musste der Kooperationspartner der Staatlichen Schlösser und Gärten dieses besondere Event aber jetzt absagen.

Lichtshows und leuchtende Bäume

Unter dem Motto „Tauch ein in die Welt der 1000 Lichter“ sollte die Weihnachtswunderwelt über die Region hinaus für Strahlkraft sorgen. Geplant war eine größere Lichtinstallation, die den Schlossgarten im ganzen Advent und in der Weihnachtszeit in ein Lichtermeer verwandeln sollte. Bunte Lichtshows und beleuchtete Bäume sollten die Installation ergänzen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen Planungsunsicherheiten insbesondere aufgrund steigender Kosten für Personal und Technik hat der Kooperationspartner – unseren Informationen zufolge eine Tochtergesellschaft von Sony – entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Die Schlossverwaltung in Schwetzingen hat Verständnis für die Absage: „Wir bedauern sehr, dass die Weihnachtswunderwelt nicht stattfinden kann, können die Entscheidung unseres Kooperationspartners jedoch nachvollziehen“, sagt Sandra Moritz, die Leiterin der hiesigen Schlossverwaltung. zg/jüg