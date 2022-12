Martina Netzer animiert zum Mitsingen

Nach zwei Jahren Abstinenz konnte eine Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schwetzingen stattfinden. Im gemütlichen Ambiente des Lutherhauses, wo das Vorstandsteam die Tische sehr schön festlich gedeckt hatte, konnte die Vorsitzende Ivonne Schaffner zahlreiche Besucher willkommen heißen. Jeder Gast erhielt ein von den Awo-Damen gebasteltes Geschenk: Aus einem Glas Marmelade entstand so ein Weihnachtselch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende des Musikvereins Schwetzingen, Simon Abraham, kündigte die Uraufführung des Klarinettenensembles an, das zur Einstimmung in den besinnlichen Nachmittag schöne vorweihnachtliche Melodien spielte. Die ehemalige Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein, der Vorsitzende der Awo Oftersheim, Matthias Agirdogan, und die Bundestagskandidatin Neza Yildirim lauschten der Musik ebenfalls und verweilten bei dem Nachmittag bei guten Gesprächen. Es ist schon Tradition, dass Rosa Grünstein eine Geschichte vorträgt. Da sich auf Nachfrage von ihr „kein Rüdiger“ im Saal befand, gab sie die Geschichte von Rüdigers Adventskalender zu Besten, was wie immer mit großem Applaus belohnt wurde. Während die ehrenamtlichen Helferinnen Kaffee und Kuchen verteilten, gesellte sich auch die Diakonin Margit Rothe zu den Gästen und stellte dabei die am 28. Dezember beginnende Aktion „Tischlein deck dich“ vor (wir berichteten).

Die beliebte Schwetzinger Künstlerin Martina Netzer verzauberte schließlich noch mit weihnachtlichen Liedern und animierte zum Mitsingen, was großen Zuspruch fand. Bevor die Feier zu Ende ging, gab es noch Kaltgetränke und heiße Würstchen. Die Gäste waren sich mit den Veranstaltern einig, dass diese vorweihnachtliche Feier wieder rundum gelungen war. hsp/zg