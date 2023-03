Mit Politiker Daniel Born chatten

Der Schwetzinger Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsident Daniel Born bietet am Montag, 6. März, wieder eine seiner regelmäßigen Whatsapp-Sprechstunden an. Von 20 bis 22 Uhr steht Born, Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg und Experte für Wohnungs- und Bildungspolitik, allen Bürgerinnen und Bürgern aus dem Wahlkreis für ihre Anliegen und Fragen zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Viele Bürger nutzen die Chance, direkt und unkompliziert mit mir zu chatten und ich freue mich über jede Gelegenheit zum Austausch. So erfahre ich unmittelbar, was ihre Erwartungen an Politik sind oder um welche ganz konkreten Anliegen ich mich kümmern soll. Oft kann ich schnell und einfach bei Problemen und Fragen helfen. Mir ist das so wichtig, weil das Gespräch miteinander Vertrauen schafft, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert und unsere Demokratie stärkt“, erklärt Born dazu.

In der offenen Sprechstunde können die Bürger aus dem Wahlkreis über alle Themen mit dem hiesigen Wahlkreisabgeordneten diskutieren. Erreichbar ist Daniel Born unter der Whatsapp-Nummer 0178/13 30 750. zg