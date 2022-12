Nach Raub in Aldi in Schwetzingen: Täter stellt sich der Polizei

Schwetzingen. Nach dem Raubüberfall auf den Aldi in Schwetzingen (Schubertstraße) am 1. Oktober hat sich ein 25-jähriger Tatverdächtiger freiwillig der Polizei gestellt. Dies teilten die Beamten am Freitagmittag, 30. Dezember, mit. Mit einer Waffe hatte der Täter von der Kassiererin Bargeld erbeutet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei fahndete seit Anfang Dezember öffentlich und mit Bildern nach dem Tatverdächtigen. Unter dem Druck der Fahndung stellte sich der 25-Jährige nun am Mittwoch, 28. Dezember, der Polizei. Einen Tag später wurde er nach Polizeiangaben der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.