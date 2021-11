Narren holen sich Rathausschlüssel

Pandemiebedingt muss in diesem Jahr erneut der Narrensturm aufs Rathaus, so, wie man ihn eigentlich kennt, ausfallen. Die Mitglieder der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) wollen und werden allerdings nicht darauf verzichten, sich am 11.11. um 11.11 Uhr den Schlüssel zum Rathaus herausgeben zu lassen. Bis zum Aschermittwoch wollen sie dem Oberbürgermeister eine Auszeit genehmigen.

Hofmarschall und Zeremonienmeister Peter Much wird an die Rathaustür klopfen und vom OB René Pöltl die Herausgabe des Schlüssels verlangen, der dann von Mitgliedern des Elferrats entgegengenommen wird. Zum Abschluss der Kampagne werden die Narren beim Heringsessen am 2. März 2022 den Schlüssel wieder zurückgeben. „Die SCG freut sich auf eine dann hoffentlich Corona-freie nächste Kampagne 2022/23“, heißt es in der Mitteilung. zg