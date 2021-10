Orkanartige Sturmböen in der Region um Schwetzingen und Hockenheim

Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, herrenlose Mülltonnen und umgefallene Verkehrsschilder - der erste Herbststurm des Jahres zieht am Donnerstag über die Region - und hat bereits am Morgen zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Nach Angaben eines Sprechers seien im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim bis 7.45 Uhr etwa 60 Notrufe eingegangen. Dabei handelte es sich meist um umgestürzte Bäume oder umhergewehte Gegenstände. Wie die Polizei gegen 9.20 Uhr auf Anfrage mitteilte, würden seitdem rund 20 bis 25 weitere Notrufe in der Stunde eingehen. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Kreisforstamt warnt vor Waldbesuchen

Das Sturmtief Ignatz hat auch den Rhein-Neckar-Kreis erreicht. In diesem Zusammenhang warnt das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises vor umstürzenden Bäumen oder umherfliegenden Ästen und bittet darum, in den nächsten Tagen auf Waldbesuchezu verzichten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bürgerinnen und Bürger sollten strikt die Wälder meiden, denn es bestünde Lebensgefahr, so die Behörde. Dies gelte nicht nur am Tag des Sturms, sondern auch für die folgenden zwei bis drei Tage. Lose Baumteile oder ganze entwurzelte Bäume könntenimmer noch in den Kronen hängen und unvermittelt herunterbrechen. Dies könne ohne Vorwarnung geschehen, selbst wenn die Windgeschwindigkeiten wieder nachgelassen hätten. Aus diesem Grund könnten auch die Aufräumarbeiten im Wald erst beginnen, wenn dieser wieder sicher betretbar sei.

Behinderungen im Straßenverkehr

Von den Sturmböen waren am Morgen auch die Autofahrer auf der A6 bei Hockenheim betroffen. Für etwa 30 Minuten war die Ausfahrt an der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring-West in Richtung Heilbronn gesperrt. Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn, wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte. Die Feuerwehr Hockenheim hat den Baum zersägt und zur Seite gebracht.

Am Donnerstagmorgen kam es zu Behinderungen auf der Rheinbrücke Speyer wegen eines querstehenden Lkw. Die Polizei gehe aktuell davon aus, dass eine Sturmböe den Anhänger erfasste und dieser so umstürzte.

Heidelberger Zoo geschlossen

Sturmtief „Ignatz“ wirkt sich auch auf den Zoo Heidelberg aus: Aufgrund des Unwetters bleibt der Zoo am Donnerstag, 21. Oktober, vorsorglich geschlossen. Das Heidelberger Zoo-Leuchten muss daher heute Abend ebenfalls ausfallen. „Wir möchten kein Risiko eingehen, daher schließen wir den Zoo heute für den Besucherverkehr. Die Tierpfleger kümmern sich selbstverständlich weiterhin um unsere Tiere“, sagt Zoodirektor Dr. Wünnemann.